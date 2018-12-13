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Архив - Донецкая область

В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией

13.12.2018 21:32
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В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией

На так называемом «государственном предприятии» «Теплицы Донбасса» в ОРДО остались неубранными целые плантации овощей.

Об этом рассказал в соцсети Facebook ведущий программы «Народный контроль» на одном из местных телеканалов Сергей Карпий, передает donpress.com.

Он опубликовал снимки с гниющими на грядках овощами — сладким перцем, капустой, баклажанами. По его словам, с ситуацией должны разобраться «народные контролеры», которые, якобы, уже задали вопросы профильному «министерству».

Известно, что «Теплицы Донбасса» принадлежали бывшему «главе ДНР» Александру Захарченко и бывшему «министру доходов и сборов» Александру Тимофееву «Ташкенту».

В комментариях к публикации сообщают, что в Старобешевсом районе Донецка также стоят неубранными поля с подсолнечником. А между тем, жители временно неподконтрольной территории Донетчины страдают от существенного повышения цен на продукты.



Теги: Донецк, Донбасс, цена, овощи, продукты, теплица, ДНР, Захарченко
 
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