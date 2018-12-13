Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР

13.12.2018 12:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР

Победительницей конкурса красоты в так называемой республике ДНР стала жительница Авдеевки (подконтрольная Украине часть Донбасса) Оксана Юдина.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram-канале, передает apostrophe.ua.

"Конкурс красоты в Дирляндии. Победительница Оксана Юдина из Авдеевки. 8 участниц конкурса приехали на него с подконтрольной Украины территории.

Данные пр@ститутки поехали развлекать террористов которые убивают украинцев.

Интересно, где будет тратить 200.000 кровавых рупей которые получила победительница Ксения?

Скорее всего как всегда, в Киеве или где-то в Карпатах... На толерантность мы уже наступили в 2014 году, снова те же грабли, те же самые ошибки", - написал военнослужащий.



Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, конкурс красоты, победитель, ДНР, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх