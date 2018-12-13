Главная / Новости / Донецкая область / В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
Последние новости раздела
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Оккупанты скрытно усиливают боеспособность своих войск на Донбассе. На подмогу им прибыли пропагандисты РФ с фейковыми сюжетами о "наступлении" ВСУ16:32
- Как на Донетчине работает резиденция Святого Николая15:45
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска15:30
- Самый известный пес Донецкой полиции остался без первого хозяина15:07
- «Завезли много емкостей с аммиаком». Главари «ДНР» озвучили новый фейк о ВСУ14:46
В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
13.12.2018 12:51
Победительницей конкурса красоты в так называемой республике ДНР стала жительница Авдеевки (подконтрольная Украине часть Донбасса) Оксана Юдина.
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram-канале, передает apostrophe.ua.
"Конкурс красоты в Дирляндии. Победительница Оксана Юдина из Авдеевки. 8 участниц конкурса приехали на него с подконтрольной Украины территории.
Данные пр@ститутки поехали развлекать террористов которые убивают украинцев.
Интересно, где будет тратить 200.000 кровавых рупей которые получила победительница Ксения?
Скорее всего как всегда, в Киеве или где-то в Карпатах... На толерантность мы уже наступили в 2014 году, снова те же грабли, те же самые ошибки", - написал военнослужащий.
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, конкурс красоты, победитель, ДНР, соцсети
Читайте также:
- В Авдеевке сложилась очень опасная для Украины обстановка.
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света
- Около Авдеевки погиб украинский военнослужащий
- Россияне не дают гарантий прекращения обстрелов Авдеевки – Жебривский
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ16:51
- Оккупанты скрытно усиливают боеспособность своих войск на Донбассе. На подмогу им прибыли пропагандисты РФ с фейковыми сюжетами о "наступлении" ВСУ16:32
- Как на Донетчине работает резиденция Святого Николая15:45
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска15:30
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Попадание в танк с 20 километров: артиллерия ВСУ получила новое смертоносное оружие18:38
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Призов-2018: Чому воєнкоми дійшли до облав на вулицях і вокзалах17:27
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ16:51
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях