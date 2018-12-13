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В Горловке детей на уроках заставляют одевать ОЗК и разбирать автоматы
13.12.2018 10:52
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» проводят в школах занятия по военной подготовке в ходе которых детей заставляют одевать ОЗК и разбирать-собирать автоматы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
При поддержке оккупационной «администрации» временно оккупированной Горловки учащихся школ на занятиях обучают обращаться с оружием и не только автоматами, одевать общевойсковой защитный костюм «ОЗК», противогаз, собирать-разбирать АК, снаряжать магазин. Детям не просто показывают, как выполнять эти действия, но и заставляют отрабатывать временные нормативы, установленные по этим дисциплинам.
Теги: Донбасс, Горловка, дети, школа, оружие, противогаз, ДНР, боевики, обучение
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