В Горловке детей на уроках заставляют одевать ОЗК и разбирать автоматы

13.12.2018 10:52

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» проводят в школах занятия по военной подготовке в ходе которых детей заставляют одевать ОЗК и разбирать-собирать автоматы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

При поддержке оккупационной «администрации» временно оккупированной Горловки учащихся школ на занятиях обучают обращаться с оружием и не только автоматами, одевать общевойсковой защитный костюм «ОЗК», противогаз, собирать-разбирать АК, снаряжать магазин. Детям не просто показывают, как выполнять эти действия, но и заставляют отрабатывать временные нормативы, установленные по этим дисциплинам.