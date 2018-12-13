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Возле Авдеевки было «горячо» - стрельба и взрывы
В последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 декабря) сообщается, что Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 320 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 400 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня, включая около половины взрывов, зафиксировано в районах к северу и югу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).
Неспокойно было и в районе Авдеевки. Наблюдатели, находящиеся на юго-восточной окраине прифронтового города, 11 декабря, в период с 9:08 до 14:06, слышали:
- 24 взрыва;
- 16 очередей из крупнокалиберного пулемета;
- 7 выстрелов из 30-мм пушки;
- 3 выстрела из стрелкового оружия
Теги: Донбасс, Авдеевка, взрывы, обстрелы
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