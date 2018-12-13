ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник снизил число ударов

13.12.2018 09:01

12 декабря российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник продолжает применять запрещенное "Минском" оружие.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское – на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.

Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук – на Донецком направлении.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, в течение 12 декабря, два боевика получили ранения.

В ходе текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.