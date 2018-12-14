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Боевики "ДНР" намеревались взорвать водопровод, чтобы лишить мирных граждан питьевой воды
Сегодня стало известно о том, что сепаратисты террористической организации "Донецкая народная республика" отметились очередным циничным поступком, намереваясь ударить не по бойцам ВСУ, а по обычным мирным гражданам.
Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщила, что на территории Донбасса кремлевские марионетки-боевики подложили взрывные устройства под водопровод, чтобы осуществить его подрыв, передает "Диалог.UA".
Уведомляется, что взрывные устройства самодельного производства террористы положили под водопроводом "Северский Донец - Донбасс", дающий воду в такие населенные пункты, как Донецк, Горловка, Торецкое, а также другие города и села Донбасса. Украинскими бойцами ООС во время исследования участка местности, которая прилегает к линии соприкосновения, была обнаружена данная взрывчатка.
Напомним, вчера силы ООС полностью закрыли под замок небо над Мариуполем и мариупольским побережьем, а это означает, что любая атака с воздуха со стороны российских военных окончится для них плачевно.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, водопровод, диверсия, ДНР, боевики, ВСУ, ОРДО
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- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
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