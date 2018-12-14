- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 14 декабря, о задержаниях на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах за минувшие сутки.
13 декабря правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут на Донбассе службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны трое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям.
Контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и из нее, проследовало более 40 тысяч человек и 4808 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 42 лицам.
Кроме того, в КПВВ выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму более 41 000 гривен, отметил Жуганов.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ, ООС
- Госпограслужба сообщила о провокациях боевиков в Донбассе
- Що знайшли на КПВВ "Зайцеве"
- Авто со свинцом не сумело пройти донбасский пункт пропуска (ВИДЕО)
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем