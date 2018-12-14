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Архив - Донецкая область

Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные

14.12.2018 17:30
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Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 14 декабря, о задержаниях на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах за минувшие сутки. 

13 декабря правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут на Донбассе службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны трое граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям. 

Контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и из нее, проследовало более 40 тысяч человек и 4808 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 42 лицам. 

Кроме того, в КПВВ выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму более 41 000 гривен, отметил Жуганов.

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ, ООС
 
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