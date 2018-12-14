Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие

14.12.2018 16:30

В течение 13 декабря российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС).

Противник продолжает применения вооружения, запрещенное минскими соглашениями. В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка , Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий вчера два украинских военных погибли. По данным разведки, 13 декабря трое оккупантов были уничтожены и четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: http://avdeevka.city