- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео
Блокпосты на Бахмутском направлении, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям, собирают гигантские очереди не только из автомобилей, но и из пешеходов. Видео одной из таких очередей DonPress прислал горловчанин Михаил Светлов.
Он выезжал в Бахмут из Горловки 12 декабря текущего года. Около 10:00 он добрался к блокпостам на автобусе, которому фактически негде было остановиться.
«Выходили мы (пассажиры) из автобуса прямо в пешую очередь, которая не только не вмещалась в „вольер“, но и тянулась до самых туалетов… Думаю, не менее 600 человек! Оценив критически свои шансы (часа три стояния в очереди при сАмом оптимистическом раскладе!), я ринулся в автобус, водитель которого „любезно согласился“ (а точнее — зазывал!) довезти желающих до „нуля“ за 250 рублей», — рассказал горловчанин.
Это позволило ему пройти процедуру досмотра всего за 40 минут.
«Повезло, что не оказалось „талончиков“, которые третью неделю подряд заполняют все пассажиры „бусов“ при прохождении паспортного контроля. В них каждый пишет свои данные (Ф.И.О., дату рождения, номер телефона, IMEI телефона) и вкладывает в паспорт при проверке. На сбор этих данных уходит много времени. В общем, на выезд я „проскочил“ довольно удачно (за 250 рэ и 40 минут), учитывая огромную очередь пешеходов!» — рассказал Михаил Светлов.
Возвращаясь обратно, он увидел, что очереди стали только больше
«Я еще никогда не видел, чтобы очередь пешеходов на въезд в Горловку была ТАКОЙ ДЛИННОЙ. Снова из автобуса прямиком в очередь. Очень много людей… Справедливости ради хочу заметить, что в „сетке“ стояли не по пять-шесть в ряду, а по два-три человека. Паспортный контроль я прошел за 1 час 20 минут, (могло быть и хуже!). На выходе ждал неприятный сюрприз — снова очередь, немалая, на городской автобус. Мне удалось сесть только в четвертый автобус», — рассказал горловчанин.
По его словам, на блокпостах работают таксисты-частники, которые предлагают свои услуги всем желающим за 100 рублей с человека до «Кочегарки».
«14-й и 100-ка ходили хорошо, поэтому я провел в этой очереди 25 минут и, совершив посадку в 14-й, поехал домой. Повезло с погодой, иначе было бы еще менее „приятно“! Вывод: если денег нет — то одевайтесь потеплее, ибо стоять приходится долго», — предупреждает автор.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, очередь, блокпост, ДНР, ЛНР
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах
- На блокпостах по-прежнему огромные пробки
- Кто-то "серьёзно вошел" в перевозки между блокпостами
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем