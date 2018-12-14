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Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто
Главарь «ДНР» Денис Пушилин после инаугурации срочно «сменил место жительства» во временно оккупированном Донецке. Куда переехал главарь «ДНР» никто не знает. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на то, что после инаугурации главарь «ДНР» Денис Пушилин покинул дом в котором жил на улице Сержанта Герасименко и куда-то переехал. В районе бывшего «места жительства» Пушилина боевики убрали посты боевиков «ДНР». Куда переехал Пушилин не знает никто. Некоторые дончане по этому поводу отпускают достаточно едкие и мрачные шутки.
Стоит заметить, что «чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать портреты Пушилина в своих кабинетах и в учреждениях.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«#Донецк А што по слухам Дэниз Владимырыч Пушилинг грят после ыннарыгации съехали со своей виллы на Сержанта Герасименко? То-то я смотрю на повороте кот… бы в аммуниции не стоят, да и да и мчс дрыщи со спицами по дамбе не шныряют...»,
«Он в театре живет, чтоб не бегать далеко»
«Не пронесёт:)»,
«Куди з'їхав черговий «Володимирович»?»,
«Походу по подвалам прячется»,
«Знаки «движение запрещено» на дамбе забыл забрать».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
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