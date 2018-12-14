"Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер

14.12.2018 07:30

Койка с давно не стиранным постельным бельем и, соответственно, опасностью подхватить кожное заболевание, возможность независимо от времени года пользоваться только дворовыми туалетами и водопроводами.



В "гостиницах" с такими условиями живут люди, ездящие с оккупированной части Донбасса на подконтрольную Украине территорию за пенсиями и социальными выплатами, передает "Диалог.UA".

Как пишет для 24tv.ua блогер Ольга Черненко, такие "гостиницы", а, проще говоря, ночлежки, открывают в своих домах жители населенных пунктов Луганской области, расположенных неподалеку от линии разграничения. Туда с оккупированных территорий ездит масса людей, решать формальности, связанные с выплатами пенсий и различных социальных пособий, а также получать эти пенсии и пособия. Поскольку на оккупированном Донбассе каждый их этих получателей отдаст различным посредникам немалый процент от суммы.



Блогер пишет, что ночлежки, открытые предприимчивыми местными жителями для людей, не имеющих возможности решить свои вопросы так, чтоб управиться до последнего автобуса и закрытия пункта пропуска, это места, где царят теснота и антисанитария.

Работают такие "гостиницы", где ночь берут 100 грн., как конвейеры. Спрос на такую услугу пока есть, и койки не "простаивают". Владельцы "отелей" не стирают постельное белье так долго, как долго оно способно сохранять относительно приличный вид. Стирка – это дополнительные хлопоты и расходы.



"И сдаются все ровные поверхности – кровати, диваны, сдвинутые кресла, место в коридоре и даже в кухне – и все за 100 гривен. Чем больше спальных мест, тем выше заработок. Хочется заработать больше, потому что авантюра эта с перемещениями не может быть бесконечной. И часто сдается только койко-место – на двухместном диване, на полу. И спят вместе незнакомые люди, деля на ночь один диван или одну кровать", - пишет Черненко.

"Один человек встает, на его место ложится следующий. Кто-то раздевается до белья, а кто-то спит прямо в одежде. И стирка постельного – это расход порошка и воды. Поэтому хозяйка расправляет постельное руками, придавая ему застланный вид, и на теплую подушку ложится уже следующий постоялец..." – добавляет блогер.



О бытовых удобствах в таких "апартаментах" не может быть и речь. Даже если туалет и умывальник есть в доме, постояльцам нельзя им пользоваться. Дозволены только расположенные во дворе блага цивилизации.

"А еще можно снимать койку в поездах, которые стоят в "отстойниках", или спать на креслах в старых домах культуры. И если это нонсенс для кого-то, то для многих это самая настоящая реальность – люди живут так, проходят через это... Вряд ли для большого богатства. Скорее, чтобы жить чуточку лучше, питаться лучше, вкладывая половину каждой украинской пенсии в такие тур-вояжи, полные экстрима и непредсказуемых последствий", - рассказывает луганчанка.



Однако люди, преодолевая неудобства и брезгливость, пользуются услугами и таких "гостиниц". Как и услугами перевозчиков, "решал" и всех остальных, кому население ОРДЛО отдает во время таких поездок порой большую часть пособия или же пенсии. А на оставшуюся половину, добавляемую к мизерным выплатам от оккупационной "власти", люди стараются выживать. Ведь только на деньги от оккупантов выжить невозможно.

Напомним, в Луганске подчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы продержаться в "столице" "ЛНР" хотя бы месяц, не считая копейки.



Источник: www.dialog.ua

