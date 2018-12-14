С КПП «ДНР» «Александровка» мужчину увезла «скорая»

14.12.2018 10:18

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе города, медики оказывали помощь мужчине. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Инцидент произошел 13 декабря. «13.12.2018, г. Донецк, Петровский р-н, КПП "Александровка" – оказание медицинской помощи населению», – уверяют в «МЧС».

Там добавляют, что фельдшер «пункта охраны здоровья оказал медицинскую помощь мужчине 1954 года рождения, и передал его работникам "скорой медицинской помощи"».

Источник: https://dnews.dn.ua