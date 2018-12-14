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Архив - Донецкая область

СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)

14.12.2018 16:00
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СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил, реализуя оперативную информацию, обнаружили в Донецкой области схрон с военными средствами поражения. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

Тайник был обустроен в одном из гаражей Константиновки, который находится неподалеку от жилых домов, школы, почтового отделения и газораспределительного пункта. Из тайника правоохранители изъяли 34 реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7, 22 выстрела к СПГ-9, 12 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и 34 кумулятивных снаряда к РПГ-7.

Также оперативники спецслужбы обнаружили 2 противотанковые мины УДШ, 38 ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, 3 противотанковые мины ТМ-62м и пять запалов-инициаторов к противотанковых мин МВЧ, две мины МОН-90 и МОН-100, две жимовые мины, четыре артиллерийских танковые снаряды ОФ-26 калибра 125 мм, почти тридцать тысяч патронов различного калибра, два килограмма пластида и полтора килограмма тротила.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, оружие, СБУ, схрон
 
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