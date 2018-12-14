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Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов
Все КПВВ на линии разграничения сегодня, 14 декабря, открылись по графику, и еще до открытия начали собирать очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении сегодня, в противовес всей прошедшей неделе, очереди не очень большие — всего несколько десятков авто ждут выезда на территории, подконтрольные украинскому правительству.
«7:40 1 пост из „ДНР“ — машин около 40. На Бахмут», — сообщил пользователь.
На КПВВ ВСУ очереди на выезд также невелики, а на въезд на неподконтрольные территории их и вовсе нет.
«„Майорське“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
На Марьинском направлении очереди очень большие, машины стоят в три ряда. Также очень много пешеходов. Это обусловлено тем, что многим автомобилям пришлось ночевать в ожидании открытия блокпостов.
«На 7−00 общая на мосту, льгота чуть меньше+ 3 ряд. Пеших очень много», — пишут очевидцы.
При этом сообщается, что движения в очереди практически нет.
«Каргил в Украину, основная на середине моста, льгота на спуске с моста. Автобусов много. Льгота немного продвинулась, основная стоит глухо», — комментируют проезжающие.
На КПВВ ВСУ очереди невелики.
«„Мар'їнка“ — 0/70 авто на въезд и выезд», — отмечается в обсуждениях.
Минимальные очереди собрались на Мариупольском направлении, в пунктах пропуска Новотроицкое — Еленовка.
«В Донецк. Основной около 30 машин, льготной около 17», — пишут комментаторы.
Информации об очередях на выезд с неподконтрольных территорий нет. На КПВВ «Новотроицкое» очереди минимальны.
«„Новотроїцьке“ — 30/45 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.
Лучшая ситуация сохраняетя на Мариупольском направлении, в пункте пропуска в Гнутово — очереди там маленькие, машині практически сразу проходят контроль.
«„Гнутове“ — 25/20 авто на въезд и выезд», — сообщают с места событий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ, очереди
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