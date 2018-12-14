В Донецке арестовали бывшего «заместителя» «Ташкента»

14.12.2018 12:48

Экс- «и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР» Михаил Халин был арестован в рамках расследования дела по захвату собственности в «агропромышленном комплексе ДНР» на 850 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Генеральной прокуратуры ДНР».

В «ведомстве» отметили, что Халину предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий:

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело, возбужденное в порядке надзора за исполнением законодательства, по факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства доходов и сборов ДНР при осуществлении процедуры признания бесхозяйным имущества ООО „Колос Д“ и передачи его в собственность ГП „Заря Агро“, по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 3 ст. 338 УК ДНР».

Как сообщают в «генпрокуратуре ДНР», «должностные лица Миндоходов», пользуясь служебными полномочиями осуществили процедуру признания бесхозяйным имуществом материальных активов предприятия, что привело к тяжким последствиям в виде противоправного лишения «Колос Д» имущества на сумму почти 500 млн рублей.

Оккупационное «ведомство» отмечает:

«За совершение указанного выше преступления к уголовной ответственности привлекается и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Халину предъявлено обвинение по п. „в“ ч. 3 ст. 338 УК ДНР».

Также, НВФ установили, что в «бюджет республики» не возращена возвратная финансовая помощь в размере 52 млн 800 тыс. рублей.

Сотрудники «Миндоходов», так и ГП «Заря Агро» обвиняются в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей и выполнении управленческих функций в предприятии.

Источник: https://donpress.com