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В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу
Жители временно оккупированного Донецка встревожены тотальной проверкой, устроенной боевиками «ДНР» в городе. Кроме того, люди слышали стрельбу. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку на дорогах города. Кроме того, люди слышали выстрелы и вой сирен. Однако, «официально» ничего не сообщается.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Везде по этому поводу тишина © Ага, писали о стрельбе из автоматов неподалёку «Донецк 14.35 к Сити пару минут назад сильный грохот (взрыв?), сейчас стрелковое»»,
«Вчера в районе Сити, кто то скем мала мало стрелял средь бела дня. Везде по этому поводу тишина. Может как то связано»,
«Донецк 11.30 д Мак.Шоссе, Горностаевская шмон в обе стороны. Университетская, Россини шмон в обе стороны. Опять ДРГ ищут?!»
«… чи грошенята на святкування НР?!»,
«Это ближе))»,
«Говорят по всему городу так»,
«Под мостом вояки»,
«Донецк 15.20 д???»,
«Шо то много сегодня по городу с сиренами ездят!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Следует напомнить, что немногим ранее сегодня в одном из поселков временно оккупированной Макеевки наблюдалось большое количество вооруженных боевиков «ДНР».
Теги: Донбасс, стрельба, проверка, ДНР, боевики
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