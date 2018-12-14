В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью

14.12.2018 08:25

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов сообщают, что кроме муки из продажи в магазинах пропали доступные крупы и макаронные изделия. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане и жители других временно оккупированных населенных пунктов сообщают, что из продажи в магазинах пропала не только мука, но и доступные крупы и макаронные изделия. То, что осталось в продаже, это «мелкий грязный рис» и «фуражная гречка» в которой до 20% мусора.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«В Донецке не тока с мукой проблемы! «Семерочка»- из развесных (доступных!) круп — прошлогодний растрескавшийся горох и, похоже фуражная гречка (20%грязи — семечки, ветки, мусор).«Обжора»- на вес продают макароны, мелкий грязный рис и овсянку. Всёёё! Чем кормить ….пенсов?»,

«Донецк Что-то из детства мне эти полки напоминают..»,

«Амстор на медуниверситете. В воскресенье на этих полках была мука. Сегодня соль, сахар, масло. Муки в Амсторе нет»,

«В Докучаевске ещё на выходных мука пропала. Я даже мелки магазины обошла. Нашла таки 2 кило муки тм «Урожай» — 48 руб. а была по 36»,

«Ее ужели дебилы колорадские ещё не нагулялись в рехспублику и в «дешёвый» хлебушек!? Сегодня зашёл в отжатый АТБ, (небыл там полтора месяца) и от цены на муку офигел! Было 12-15 за кг. в упаковке а сейчас 37! производства какого-то зажопинска, РФии. Развесной муки нет».

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