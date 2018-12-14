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В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"
Жителей оккупированных Донецкой и Луганской частей Украины запугивают возможной бомбардировкой Горловки. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление», передает replyua.net.
«На фоне «обещанных» Кремлем «химических атак ВСУ с помощью иностранных военных специалистов», в «ДНР» и «ЛНР» среди рядовых боевиков и местного населения распространяются всевозможные слухи. В частности - о якобы готовящейся «бомбардировке Горловки химическими бомбами», - пишет Тымчук.
Одновременно с этим, он также заявил якобы о «прибытии на фронт под Донецком в распоряжение ВСУ «цистерн с отравляющими газами с надписями на немецком языке под охраной Правого сектора», и о том, что в ряде прифронтовых населенных пунктов, где проживает «большое количество пророссийски настроенного населения», украинское командование «испытывает присланное Западом химическое оружие на местных жителях». «Местная оккупационная администрация в Горловке, Макеевке и др. н.п. провернула махинацию с зарплатами местных «бюджетников» — согласно обещанию руководства «ДНР», было начислено на 15-20% больше, но сняты все надбавки и допвыплаты. В итоге зарплата «бюджетников» практически не изменилась, в ряде случаев – уменьшилась», - подытожил Дмитрий Тымчук.
Теги: Донбасс, химическое оружие, паника, ДНР, ЛНР
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