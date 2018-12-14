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Архив - Донецкая область

В ОРДО озвучили число пропавших без вести

14.12.2018 20:48
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В ОРДО озвучили число пропавших без вести

На данный момент на неподконтрольной Украине территории Донецкой области более 450 человек числится в списке пропавших без вести. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР» Дарьи Морозовой.

Так, Морозова отметила:

«По состоянию на 14 декабря 2018 года в списке лиц, пропавших без вести, числится 456 человек, возможно, они находятся в украинском плену».

Она отметила, что в «ведомство» регулярно поступают заявления о пропаже без вести.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, пропавший без вести, ДНР, ОРДО
 
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