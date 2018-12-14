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«Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»
Расположенный в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области ЗАО «Концерн Стирол» на котором сейчас работает около 300 сотрудников, с сентября 2018 накапливает долги по выплате заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщает на своей странице координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По словам эксперта, последняя выплата на захваченном предприятии состоялась в августе текущего года, когда было выдано в среднем по 4 тыс. рублей на рабочего.
Также, Тымчук добавил:
«Местная оккупационная администрация в Горловке, Макеевке и др. н.п. провернула махинацию с зарплатами местных „бюджетников“ — согласно обещанию руководства „ДНР“, было начислено на 15−20% больше, но сняты все надбавки и допвыплаты. В итоге зарплата „бюджетников“ практически не изменилась, в ряде случаев — уменьшилась».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, повышение, ДНР, ОРДО
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