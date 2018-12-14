Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»

14.12.2018 14:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»

Расположенный в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области ЗАО «Концерн Стирол» на котором сейчас работает около 300 сотрудников, с сентября 2018 накапливает долги по выплате заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщает на своей странице координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По словам эксперта, последняя выплата на захваченном предприятии состоялась в августе текущего года, когда было выдано в среднем по 4 тыс. рублей на рабочего.

Также, Тымчук добавил:

«Местная оккупационная администрация в Горловке, Макеевке и др. н.п. провернула махинацию с зарплатами местных „бюджетников“ — согласно обещанию руководства „ДНР“, было начислено на 15−20% больше, но сняты все надбавки и допвыплаты. В итоге зарплата „бюджетников“ практически не изменилась, в ряде случаев — уменьшилась».

 

Источник: donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, повышение, ДНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх