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ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ
В четверг, 13 декабря, была продлена работа КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области для оформления всех прибывших на подконтрольную властям территорию. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
«Вчера решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших из временно оккупированной территории Украины около 17 часов, то есть по истечению установленного графика пропускных операций», – написала Карпиленко.
Она добавила, что провокация со стороны незаконных вооруженных формирований не достигла своей цели. «37 автомобилей и более 100 человек были оформлены в установленном порядке и пропущены на контролируемую территорию», – сообщила пресс-секретарь.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ
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