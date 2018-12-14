ВНИМАНИЕ! Важная информация для пересекающих КПВВ

14.12.2018 14:15

В четверг, 13 декабря, была продлена работа КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области для оформления всех прибывших на подконтрольную властям территорию. Об этом сегодня, 14 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«Вчера решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших из временно оккупированной территории Украины около 17 часов, то есть по истечению установленного графика пропускных операций», – написала Карпиленко.

Она добавила, что провокация со стороны незаконных вооруженных формирований не достигла своей цели. «37 автомобилей и более 100 человек были оформлены в установленном порядке и пропущены на контролируемую территорию», – сообщила пресс-секретарь.

Источник: https://dnews.dn.ua