Большие очереди! Ситуация на КПВВ сегодня, 15 декабря

15.12.2018 08:50

Сегодня, 15 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 325 авто, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/70;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 30/45;

«Гнутово» - 40/60.