Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто

15.12.2018 13:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто

Главарь «ДНР» Денис Пушилин после инаугурации срочно «сменил место жительства» во временно оккупированном Донецке. Куда переехал главарь «ДНР» никто не знает.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на то, что после инаугурации главарь «ДНР» Денис Пушилин покинул дом в котором жил на улице Сержанта Герасименко и куда-то переехал. В районе бывшего «места жительства» Пушилина боевики убрали посты боевиков «ДНР». Куда переехал Пушилин не знает никто. Некоторые дончане по этому поводу отпускают достаточно едкие и мрачные шутки.
Стоит заметить, что «чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать портреты Пушилина в своих кабинетах и в учреждениях.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«#Донецк А што по слухам Дэниз Владимырыч Пушилинг грят после ыннарыгации съехали со своей виллы на Сержанта Герасименко? То-то я смотрю на повороте кот… бы в аммуниции не стоят, да и да и мчс дрыщи со спицами по дамбе не шныряют...»,
«Он в театре живет, чтоб не бегать далеко»
«Не пронесёт:)»,
«Куди з'їхав черговий «Володимирович»?»,
«Походу по подвалам прячется»,
«Знаки «движение запрещено» на дамбе забыл забрать».



Теги: Донбасс, инаугурация, проживание, переезд, ДНР, боевики, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх