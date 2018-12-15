Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто

15.12.2018 13:44

Главарь «ДНР» Денис Пушилин после инаугурации срочно «сменил место жительства» во временно оккупированном Донецке. Куда переехал главарь «ДНР» никто не знает.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на то, что после инаугурации главарь «ДНР» Денис Пушилин покинул дом в котором жил на улице Сержанта Герасименко и куда-то переехал. В районе бывшего «места жительства» Пушилина боевики убрали посты боевиков «ДНР». Куда переехал Пушилин не знает никто. Некоторые дончане по этому поводу отпускают достаточно едкие и мрачные шутки.

Стоит заметить, что «чиновники» оккупационных «властей ДНР» не спешат вывешивать портреты Пушилина в своих кабинетах и в учреждениях.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«#Донецк А што по слухам Дэниз Владимырыч Пушилинг грят после ыннарыгации съехали со своей виллы на Сержанта Герасименко? То-то я смотрю на повороте кот… бы в аммуниции не стоят, да и да и мчс дрыщи со спицами по дамбе не шныряют...»,

«Он в театре живет, чтоб не бегать далеко»

«Не пронесёт:)»,

«Куди з'їхав черговий «Володимирович»?»,

«Походу по подвалам прячется»,

«Знаки «движение запрещено» на дамбе забыл забрать».