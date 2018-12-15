- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
Уже во время первых обострений на Донбассе боевики планировали провести более масштабную операцию, но все пошло не так. Игорь Гиркин, один из первых главарей незаконного вооруженного формирования "ДНР", известный также как Стрелков, захватил Славянск в 2014 году с мыслью, что армия Российской Федерации зайдет на территорию Донбасса следом за ним. Об этом заявил бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".
По словам Ходаковского, когда Гиркин заходил в Славянск, то он имел определенные гарантии, планы, обещания. "Я думаю, и все на это указывает, он шел с одной целью: создать ситуацию, создать мощный повод для того, чтобы следом за ним зашла регулярная российская армия", – сказал террорист. По его словам, Гиркину давали эти гарантии не "первые лица" России по неосторожности. "Я думаю, что кто-то имел неосторожность дать ему какие-то гарантии. Я думаю, что какие-то политики, не связанные с первыми лицами государства, могли делегировать ему какие-то обещания, что состоится какое-то масштабное наступление, что состоится вхождение России на эту территорию, что состоится образование "Новоросии", – заявил Ходаковский.
Теги: Донбасс, Кремль, 2014, ДНР, Ходаковский
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Захарченко напомнили о наглой угрозе в адрес Украины: главаря "ДНР" постиг жестокий провал. ВИДЕО
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- «ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену15:06
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода»14:45
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год16:24
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Беларусь готовится к войне: министр обороны после совещания с Лукашенко сделал громкое заявление15:46
- Новогодние приметы: на что нужно обратить внимание15:27
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"