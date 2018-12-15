Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году

15.12.2018 07:53

Уже во время первых обострений на Донбассе боевики планировали провести более масштабную операцию, но все пошло не так. Игорь Гиркин, один из первых главарей незаконного вооруженного формирования "ДНР", известный также как Стрелков, захватил Славянск в 2014 году с мыслью, что армия Российской Федерации зайдет на территорию Донбасса следом за ним. Об этом заявил бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA".

По словам Ходаковского, когда Гиркин заходил в Славянск, то он имел определенные гарантии, планы, обещания. "Я думаю, и все на это указывает, он шел с одной целью: создать ситуацию, создать мощный повод для того, чтобы следом за ним зашла регулярная российская армия", – сказал террорист. По его словам, Гиркину давали эти гарантии не "первые лица" России по неосторожности. "Я думаю, что кто-то имел неосторожность дать ему какие-то гарантии. Я думаю, что какие-то политики, не связанные с первыми лицами государства, могли делегировать ему какие-то обещания, что состоится какое-то масштабное наступление, что состоится вхождение России на эту территорию, что состоится образование "Новоросии", – заявил Ходаковский.