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Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию
На временно оккупированных территориях Донецкой области в последние две недели наблюдаются проблемы с мукой. Оказалось, урожай зерновых был вывезен в РФ!
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В последние две недели, кроме роста цен на продукты, на временно оккупированных территориях Донецкой области начались проблемы с мукой. Мука сначала подорожала, а затем и вовсе начала пропадать из продажи. В некоторых местах вместе местных торговых марок «Еленовской» и «Урожая» появились российские «Макфа», «Безлюдовская» и «Алтайская», которые вдвое дороже местных сортов.
Главари «ДНР» объявили, что проблемы с мукой связаны с «неурожаем». Возможно, посевные площади аграриев сократились за счет боевых действий боевиков «ДНР», но всё равно, урожай зерновых был. Осталось выяснить, куда он делся. Ведь наблюдатели СММ ОБСЕ неоднократно фиксировали зерновозы, направляющиеся через временно неконтролируемые пункты пропуска, в РФ.
Теперь и в своих пабликах боевики проговорились: «К сказочной истории про «неурожай» чтобы из-за которого рост цен на хлеб на 25% — при этом что один только Буц зафрахтовал на сентябрь-ноябрь на ежедневные рейсы 100 зерновозов по 30 тонн грузоподъемностью, то есть для перемещения (в т.ч. контрабандой) за 90 дней 270 000 тонн зерновых. Вот Госрезерв сообщает о закупке партии зерна. А почему не сообщается откуда? ДНР закупит партию зерна в госрезерв Правительство ДНР приняло
Постановление «О проведении закупок зерна пшеницы урожая 2018 г.».
При этом закупается зерно самого низкого класса, то есть, фактически, фуражное…
Теги: Россия, Донбасс, подорожание, рост цен, урожай, зерно, мука, ОБСЕ, ДНР, боевики
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