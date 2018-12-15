На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек

15.12.2018 18:54

Блокпосты на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме, больших очередей нет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.

На Бахмутском направлении с раннего утра сегодня, 15 декабря, собралась большая очередь однако к 15:00 она рассосалась.

«Из Горловки в Украину очереди почти нет», — пишут очевидцы.

В обратном направлении очереди тоже нет.

На Марьинском направлении очереди были средними — десятки машин на въезде и выезде.

«Каргил из Донецка: Общая 60, Льгота 30», — писали пользователи около 12:00.

К 15:00 очереди возросли, движение стало заметно слабее.

«Каргил в Донецк, более 100 машин, движение 10 машин в час», — сообщил очевидец.

К 17:00 начались серьезные проблемы с пешеходной очередью — сотни людей не могут уехать с блокпостов, так как нет автобусов.

«В серой зоне сейчас ждут автобусов в сторону Донецка около 400 человек. Подскажите, по какому тел. и куда можно позвонить, чтобы людей забрали. Ни одного автобуса нет», — возмущены очевидцы.

На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке загружены средне.

«Еленовка на выезд 60 и 20 льготы. Автобусов нет. На въезд 9 авто», — сообщали комментаторы около 12:00.

Позднее очереди уменьшились, пешеходов на контроль нет вообще.

Блокпосты в «Гнутово» загружены средне.

«„Гнутове“ — 40/60 авто на въезд и выезд», — сообщают пользователи.