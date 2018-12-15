- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
Блокпосты на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме, больших очередей нет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
На Бахмутском направлении с раннего утра сегодня, 15 декабря, собралась большая очередь однако к 15:00 она рассосалась.
«Из Горловки в Украину очереди почти нет», — пишут очевидцы.
В обратном направлении очереди тоже нет.
На Марьинском направлении очереди были средними — десятки машин на въезде и выезде.
«Каргил из Донецка: Общая 60, Льгота 30», — писали пользователи около 12:00.
К 15:00 очереди возросли, движение стало заметно слабее.
«Каргил в Донецк, более 100 машин, движение 10 машин в час», — сообщил очевидец.
К 17:00 начались серьезные проблемы с пешеходной очередью — сотни людей не могут уехать с блокпостов, так как нет автобусов.
«В серой зоне сейчас ждут автобусов в сторону Донецка около 400 человек. Подскажите, по какому тел. и куда можно позвонить, чтобы людей забрали. Ни одного автобуса нет», — возмущены очевидцы.
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке загружены средне.
«Еленовка на выезд 60 и 20 льготы. Автобусов нет. На въезд 9 авто», — сообщали комментаторы около 12:00.
Позднее очереди уменьшились, пешеходов на контроль нет вообще.
Блокпосты в «Гнутово» загружены средне.
«„Гнутове“ — 40/60 авто на въезд и выезд», — сообщают пользователи.
Теги: Донбасс, люди, транспорт, очередь, блокпост
- Сегодня дончане опоздали на работу (ФОТО)
- Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- На КПВВ "Станица Луганская" скопилась огромная очередь
- Ситуация в пунктах пропуска 12 апреля
- Испытание блокпостами продолжается - в Станице Луганской после закрытия КПП в очереди остались около 300 человек (ВИДЕО)
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- «ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену15:06
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода»14:45
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год16:24
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Беларусь готовится к войне: министр обороны после совещания с Лукашенко сделал громкое заявление15:46
- Новогодние приметы: на что нужно обратить внимание15:27
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"