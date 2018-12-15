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Архив - Донецкая область

На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек

15.12.2018 18:54
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На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек

Блокпосты на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме, больших очередей нет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
На Бахмутском направлении с раннего утра сегодня, 15 декабря, собралась большая очередь однако к 15:00 она рассосалась.
«Из Горловки в Украину очереди почти нет», — пишут очевидцы.
В обратном направлении очереди тоже нет.
На Марьинском направлении очереди были средними — десятки машин на въезде и выезде.
«Каргил из Донецка: Общая 60, Льгота 30», — писали пользователи около 12:00.
К 15:00 очереди возросли, движение стало заметно слабее.
«Каргил в Донецк, более 100 машин, движение 10 машин в час», — сообщил очевидец.
К 17:00 начались серьезные проблемы с пешеходной очередью — сотни людей не могут уехать с блокпостов, так как нет автобусов.
«В серой зоне сейчас ждут автобусов в сторону Донецка около 400 человек. Подскажите, по какому тел. и куда можно позвонить, чтобы людей забрали. Ни одного автобуса нет», — возмущены очевидцы.
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке загружены средне.
«Еленовка на выезд 60 и 20 льготы. Автобусов нет. На въезд 9 авто», — сообщали комментаторы около 12:00.
Позднее очереди уменьшились, пешеходов на контроль нет вообще.
Блокпосты в «Гнутово» загружены средне.
«„Гнутове“ — 40/60 авто на въезд и выезд», — сообщают пользователи.



Теги: Донбасс, люди, транспорт, очередь, блокпост
 
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