На Донбассе погибли трое десантников

15.12.2018 10:21

На Донбассе от ранений погибло трое военнослужащих 79 десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в Facebook.

Алексея Савченко написал, что, у бригады уже три потери, двое военнослужащих скончались в результате полученных ранений.

«Трех воинов потеряла наша 79 бригада. Двое из них погибли от ранений на передовой. Воины Света … они навсегда остаются в наших душах и наших сердцах. Военнослужащие — с Днепропетровской и Кировоградской областей. Николаевщина скорбит вместе с вами», — написал Савченко