Главная / Новости / Донецкая область / На КПВВ «Новотроицкое» сорвалась попытка очередной провокации боевиков
Последние новости раздела
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
На КПВВ «Новотроицкое» сорвалась попытка очередной провокации боевиков
15.12.2018 08:44
13 декабря, боевики пропустили в "серую зону" около 100 человек, зная, что на КПВВ "Новотроицкое" прекращаются пропускные операции.
Об этом сообщает пресс-центр Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины.
"Вчера решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших из временно оккупированной территории Украины около 17.00, то есть по истечении установленного графика пропускных операций. Провокационные действия российских военных формирований своей цели не достигли", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 37 автомобилей и более 100 человек было оформлено в установленном порядке и пропущено на территорию Украины.
Теги: Донбасс, провокация, Новотроицкое, боевики, КПВВ
Читайте также:
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Боевики «ЛНР» все перепутали и испортили идеальные планы российских кураторов, за что были уничтожены
- Террористы демонстративно обстреляли позиции ВСУ в Петровском (ВИДЕО)
- Боевики на Донбассе провоцируют силы АТО на применение огня
- Боевики готовят провокации в Дебальцево, возможны жертвы
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- «ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену15:06
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Главой поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко)19:18
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике