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НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении
За прошедшие сутки, 14 декабря, противник 10 раз нарушил перемирие, выпустив при этом 38 мин калибра 82 мм.
В 4 случаях подразделения ВСУ вынуждены были открывать огонь в ответ, сообщают в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.
В результате боевых действий один защитник Украины получил ранение.
Луганское направление
Здесь зафиксировано 2 прицельных обстрела с применением минометов 82 калибра.
Начиная с 09:35, больше часа длился обстрел из автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра наших позиций под Светлодарском, также было насчитано 8 разрывов мин калибра 82 мм.
Еще 30 мин 82 калибра было выпущено по защитникам Хутора Вольного после 15:35. Кроме того, неприятель также использовал гранатометы различных систем, зенитную установку ЗУ-23−2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Для подавления активности противника наши военные открывали огонь из дежурных огневых средств.
Донецкое направление
На этом участке насчитано 8 вооруженных провокаций со стороны НВФ.
Ночью дважды под огнем находились опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Гнутово. Обстрел велся из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.
В районе Марьинки и Старогнатовки противник применял гранатометы различных систем, а вблизи Водяного — вооружение БМП.
Огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия велся по защитникам населенных пунктов Пески и Первомайское. Со стороны неподконтрольного поселка Набережное велся обстрел из крупнокалиберного пулемета по нашим военным в районе Чермалыка.
Ситуация на сегодня, 15 декабря
С начала суток до 11:00 насчитано 2 обстрела на Донецком направлении.
Утром под Гнутово более часа длились провокации противника с использованием автоматических гранатометов.
Позже в районе Водяного разорвалось 5 мин калибра 82 мм и велся огонь из стрелкового оружия.
Наши военнослужащие огонь в ответ пока не открывали. О потерях в рядах ВСУ не сообщается.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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