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Очередной «синий кит»? – В Донецке погиб парень, прыгнув с моста в Кальмиус

15.12.2018 07:46
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Очередной «синий кит»? – В Донецке погиб парень, прыгнув с моста в Кальмиус

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, около 20:30, с моста по проспекту Ильича спрыгнул парень. Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщают Донецкие новости.
«Работает МЧС. Водолаз погрузился в воду», – говорится в сообщении.
В обсуждениях пользователи пишут, что парня не спасли. И сообщают, что это уже не первый случай в городе, предполагая, что подростки участвуют в смертельных интернет-играх.
Таисия: «Что вообще происходит?!»;
Александр: «Очередной "синий кит"?»;
Виктория: «Опять в воду... что за фигня творится»;
Катя: «Какой ужас... Что творится?!»;
Анна: «Достали уже, мертвого»;
Евгений: «Что творится!? Уже 4 случай, за месяц! Из известных!»;
Виктория: «Наверное, какая-то игра в интернете наподобие самоубийцы, надо проверить страничку, чем интересовался парень, какие группы и т. д.».



Теги: Донецк, Донбасс, Кальмиус, мост, погиб
 
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