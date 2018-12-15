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Огромный баннер со Сталиным потряс соцсети: "Донецк, откуда они все вылезли?"
В обсуждениях отметили, что подобные явления на Донбассе происходили ранее именно по вине местных поклонников СССР.
Острые обсуждения в соцсети вызвало опубликованное журналистом Денисом Казанским фото, на котором запечатлено авто с огромным баннером со Сталиным, передает "Диалог.UA". "Донецк. Интересно, откуда вылезли все эти еб*наты? От войны у людей крыша съехала, что ли? Или приезжие?" – прокомментировал Казанский.
Ему в обсуждениях ответили, что для Донбасса такие вот "сюжеты" не новинка, это было еще задолго до событий 2014 года. "Все они были на месте. В 2008 году луганский таксист жаловался мне, что Украина его за*бала, и он не может дождаться, когда Россия их заберет себе" "Это все агитация. В 14 все ходили в футболках Самый вежливый из людей с карликом. Потом новососсия потом это куда-то все пропало. Так что как-то так" "Бачив та чув у 2004 від будівельників у Маріуполі " ну все ! Нам п...ец! Обнесут колючей проволокой!" "Були завжди", - пишут в комментариях к посту Казанского.
Теги: Донецк, Донбасс, фото, Сталин
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