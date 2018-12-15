В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ

15.12.2018 12:02

Сепаратисты "родили" новый нелепый фейк о "наступлении ВСУ". В бой "карателей", по версии "ДНРовцев" поведет руководство Украины.

Новую страшилку для жителей и террористов оккупированного Донбасса обнародовал в Telegram бежавший в Россию пропагандист Константин Долгов, передает "Диалог.UA".

Не только руководство террористических "Л/ДНР", но и Кремль последние недели официально анонсируют наступление ВСУ на Донбассе. Подключился к панике и Долгов, выдав абсолютно дикий фейк.

Пропагандист заявил о появлении у него неких "оперативных данных" о том, что сегодня, 15 декабря, в Харьков якобы прибыло "все военно-политическое руководство Украины за исключением президента Порошенко".

Последнего заменил глава его же администрации Райнин. Уже завтра, уверяет Долгов, эта делегация якобы отправится на вертолетах на Донбасс "в зону АТО" готовить наступление. "Они и в самом деле что-то затевают", - прокомментировал "новость" пропагандист, имея в виду мифическое "наступление украинских карателей".

В итоге напуганный своим же фейком террорист пообещал ВСУ "такой котел, по сравнению с которым померкнут Иловайский и Дебальцевский".