В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы

15.12.2018 16:05

Во временно оккупированной Макеевке в «налоговой» не только предпринимателей заставляют писать объяснительные за уменьшение выручки, но и наказывают арендодателей за снижение арендной платы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области, «налоговая ДНР» не только заставляет предпринимателей писать объяснительные, в случае снижения выручки, и обязательства «увеличить» выручку в следующем месяце, но и арендодателей, если вдруг они решили снизить стоимость аренды. Кроме того, арендодателей обязывают сдавать помещение в аренду. Учитывая низкий уровень платежеспособности, как рядового населения, так и предпринимателей, помещения с объявлением «сдается в аренду» остаются пустыми.

Вот что пишут жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях:

«Макеевка в налоговой заставили писать объяснительную по поводу маленькой выручки за месяц и дописать в пояснении обязательство о повышении уровня продаж.....»,

«Объяснительные оказывается берут и с арендодателелей в случае если они решили снизить стоимость аренды»,

«Налоговая? а как же денежки теряют».