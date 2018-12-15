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Архив - Донецкая область

В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы

15.12.2018 16:05
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В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы

Во временно оккупированной Макеевке в «налоговой» не только предпринимателей заставляют писать объяснительные за уменьшение выручки, но и наказывают арендодателей за снижение арендной платы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области, «налоговая ДНР» не только заставляет предпринимателей писать объяснительные, в случае снижения выручки, и обязательства «увеличить» выручку в следующем месяце, но и арендодателей, если вдруг они решили снизить стоимость аренды. Кроме того, арендодателей обязывают сдавать помещение в аренду. Учитывая низкий уровень платежеспособности, как рядового населения, так и предпринимателей, помещения с объявлением «сдается в аренду» остаются пустыми.

Вот что пишут жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях:

«Макеевка в налоговой заставили писать объяснительную по поводу маленькой выручки за месяц и дописать в пояснении обязательство о повышении уровня продаж.....»,
«Объяснительные оказывается берут и с арендодателелей в случае если они решили снизить стоимость аренды»,
«Налоговая? а как же денежки теряют».



Теги: Донбасс, Макеевка, аренда, плата, налоговая администрация, ДНР, соцсети
 
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