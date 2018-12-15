В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен

15.12.2018 20:07

В субботу, 15 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции в вечерней сводке.

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказано в сообщении.

В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская на луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык - на мариупольском направлении.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера", - сообщили в штабе.