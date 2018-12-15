Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя

15.12.2018 16:44

Житель Красногоровки (Донецкая обл.) находясь навеселе, мужчина в гостях уронил РГД-5, в результате чего в доме произошел взрыв. Пострадал хозяин квартиры и гость.

Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области, передает dnews.dn.ua.

14 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что в больницу г. Курахово были госпитализированы двое местных жителей Красногоровки 1984 и 1972 рождения с многочисленными осколочными ранениями тела.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что по улице Чкалова живет один из пострадавших. Там полицейские изъяли остатки гранаты РГД-5, которые находились в одной из комнат дома. По предварительным данным, 34-летний владелец гранаты принес ее к своему товарищу, где они вместе употребляли спиртные напитки, в результате неосторожного обращения граната упала на пол и взорвалась.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

Досудебное расследование продолжается.