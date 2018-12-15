За добу бойовики 10 разів вгатили по силах ООС, один боєць поранений

15.12.2018 08:36

Протягом минулої доби, 14 грудня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння

Про це інформує Depo.ua з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військ неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Світлодарськ.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Мар'їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське - на Донецькому напрямку та позицій українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольськом напрямку.

Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено.

За даними розвідки, 14 грудня двоє бойовиків були знищені.

Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях українських військових.