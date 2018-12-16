- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра09:01
- Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности08:47
- Ситуация на КПВВ: В очередях — сотни машин08:23
- Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей08:12
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу07:56
- «Шандарахнуло знатно, с раскатом»: дончане сообщают о мощных взывах22:31
- В Красногоровке в жилом доме взорвалась граната22:04
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука20:56
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек18:54
Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
Вечером 15 декабря под Горловкой произошло серьезное обострение. В результате боя с ВСУ гибридная армия РФ понесла серьезные потери. О бое под Горловкой "гудят" соцсети, передает "Диалог.UA".
Об эскалации под Горловкой рассказал известный twitter-аккаунт IgorGirkin, отслеживающий сообщения сепаратистов в соцсетях. Те пожаловались, что после столкновения с украинской армией у "ДНР" много погибших.
"А вы пацанов в сводку добавили, которые сегодня на "минусе" погибли, или опять спишите, уроды", - обратился один из "ДНРовцев" в военному руководству "республики".
В штебе ООС подтвердили потери у врага. Согласно утренней сводке ВСУ, за 15 декабря армия РФ лишилась 3 наемников, еще 8 человек были отправлены на больничные койки. Примечательно, что сразу после боя террористы прекратили какие-либо провокации в отношении ВСУ. Сегодня, с начала суток не было зафиксировано ни одного обстрела, в то время, как 15 декабря случилось аж 12 инцидентов с применением тяжелой артиллерии. В ходе одного из обстрелов погиб боец ООС от пули вражеского снайпера.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Горловка, армия, потери, ВСУ
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"
- Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь
- Армия РФ поменяла тактику войны на Донбассе: Жебривский сообщил о прибытии на Донбасс 100 российских снайперов. ВИДЕО
- Обнародованы "официальные" цифры ликвидированных боевиков ДНР за неделю
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина
- В Горловку массово прибывают военные из РФ
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО10:14
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра09:01
- Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности08:47
- Ситуация на КПВВ: В очередях — сотни машин08:23
- Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей08:12
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу07:56
- «Шандарахнуло знатно, с раскатом»: дончане сообщают о мощных взывах22:31
- В Красногоровке в жилом доме взорвалась граната22:04
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука20:56
- В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один - ранен 20:07
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО10:14
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра09:01
- Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности08:47
- Ситуация на КПВВ: В очередях — сотни машин08:23
- Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей08:12
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу07:56
- «Шандарахнуло знатно, с раскатом»: дончане сообщают о мощных взывах22:31
- В Красногоровке в жилом доме взорвалась граната22:04
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году