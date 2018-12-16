Дискриминация переселенцев: правительство проповедует свое мировоззрение

16.12.2018 11:51

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что не все члены Кабинета министров разделяют взгляды международных партнеров на проблему с выплатой пенсий переселенцам и дискриминацию в Украине.

«В этом ничего странного нет. Не нужно делить общество на белое и пушистое население и преступную позорную власть, которую представляют 20 министров. На самом деле в правительстве работают обычные люди. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим наших граждан, что такое пенсия, я уверен, что 99% ответит, что это социальная помощь, - отметил Тука, подчеркнув, что эксперты знают, что это не так. - Пенсия – это просто отложенная заработная плата, но в обществе господствует диаметрально противоположенная точка зрения. Люди с такой точкой зрения попадают в правительство. И когда они отвечают за определенные решения в правительстве, имея такую точку зрения, они, соответственно, транслируют свое видение и свое мировоззрение на те или иные решения».

Замминистра МинВОТ согласен с правозащитниками в том, что ВПЛ – это не статус, пишет dnews.dn.ua. Но, по его словам, в кабинетах власти (не только правительства, но и в парламенте) господствует точка зрения, что это – статус.

В свою очередь, координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач заявила, что регуляторная политика украинского правительства в отношении привязки социальных выплат переселенцев к наличию справки внутренне перемещенного лица делает невозможным ни соблюдение прав ВПЛ в Украине, ни учет их реальных потребностей.

«Именно эта система создала понятие "пенсионный туризм". Именно эта система сегодня не дает возможности четко посчитать количество ВПЛ и идентифицировать их потребности с целью дальнейшего соблюдения их прав и обеспечения потребностей этих людей. Эта система нуждается в коренных изменениях, коренном реформировании – отвязке пенсий и социальных выплат от справки ВПЛ», - подчеркнула эксперт.

По словам Толкач, в Украине права человека массово нарушаются не только на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма, но и на подконтрольной, особенно в отношении переселенцев. А лишая ВПЛ права на пенсию, украинские власти нарушают права человека на жизнь, здоровье и собственное достоинство, уверена правозащитница.