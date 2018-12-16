На Донбассе усилились бои: у противника большие потери

16.12.2018 10:30

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки подразделения НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Во время боевых действий один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

По данным штаба, противник бил из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям ВСУ возле населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

Также, НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов возле населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении и позиций ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, возле Чермалыка, Гнутово, Лебединского на Мариупольском направлении

По данным украинской разведки, за сутки трое членов НВФ были убиты и 8 ранены.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.