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Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с мосту через реку Кальмиус по проспекту Ильича прыгнул мужчина. Мотивы такого странного поступка неизвестны, но вряд ли человек желал утонуть. Об этом говорят свидетели, сообщают Донецкие новости.
«Он прыгнул с моста в воду, а потом подплыл к опорам моста и люди ему на палке протянули пачку сигарет, звали его вылазить, уговаривали не чудить, вызвали спасателей. Но он покурил и поплыл на берег. Там его ждала мать, кричала ему. Он плыл некоторое время, там льда не было, а потом исчез. Наверное, переоценил свои возможности», – рассказали очевидцы.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили бездыханное тело мужчины. Погибшему было 29 лет. Мать сказала, что он не дожил месяц до своего 30-летия. Мотивы поступка мужчины, как и его состояние на момент прыжка пока неизвестны.
Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, Кальмиус, мост, самоубийство
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