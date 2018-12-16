Ситуация на КПВВ: В очередях — сотни машин

16.12.2018 08:23

Сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях несколько сотен машин.

Все контрольные пункты въезда-выезда в воскресенье открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 40/60;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 0/45;

«Гнутово» - 40/60.