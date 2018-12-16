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Архив - Донецкая область

Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей

16.12.2018 08:12
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Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей

По данным ООН, число мирных жертв на Донбассе вследствие вооруженных действий сократилось на 45% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
По данным из обзора гуманитарной ситуации по состоянию на 14 декабря 2018, в ноябре число жертв среди гражданского населения на востоке страны сократилось на 45% по сравнению с октябрем.
Сообщается что за это период на Донбассе пострадали 10 человек из них восемь получили ранения, а двое погибли от разрыва мин. На Донбассе за 2018 год пострадали 210 человек из числа гражданского населения.
Согласно отчету ООН, сегодня в помощи нуждается 3,4 млн жителей Донбасса, которые нуждаются в продовольственной безопасности и соцобеспечении. Отмечается, что 2,3 млн жителей Донбасса нуждаются в квалифицированной медицинской помощи и питании.



Теги: Донбасс, ноябрь, погибли, мирные жители
 
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