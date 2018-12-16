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В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков
На временно оккупированных территориях Донецкой области работников школ и учащихся обязали собирать «посылки» для боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» заставляют работников и учащихся школ собирать для боевиков «ДНР» «посылки». Людей заставляют приносить чай, кофе, печенье и др. При этом отказ чреват серьезными неприятностями. Оккупационные «власти» не интересует, что зарплата работников школ небольшая, а родители учащихся, порой, могут позволить себе покупку только самых необходимых продуктов питания.
Вот какие объявления появились в школах: «Уважаемые коллеги! С 10.12.2018 по 20.12.2018 в рамках реализации долгосрочного проекта «Герои» объявлена акция «Посылка Солдату», приуроченная к Новогодним и Рождественским праздникам. В рамках акции будет осуществляться сбор и передача продуктовых наборов военнослужащим ДНР (чай, кофе, кондитерские изделия, печенье домашняя выпечка (за исключением скоропортящихся продуктов). Сборы посылок будут осуществляться в приемной школы».
Вот что рассказал работник школы, приславший объявление:
«ДЬІРа собирает жратву для орков. Сначала обязали самьій обеспеченньій слой населения — учащихся. Благо повод появился — НГ скоро. Не принести нельзя. По умолчанию становишься предателем. #Донецк. Школу не скажу. Еще пригодится».
Теги: Донбасс, посылка, продукты, работник, ДНР, боевики, школы, ученики
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