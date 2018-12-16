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В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать
"Силовые структуры" террористической "ДНР" - это вооруженные бандгруппировки, которые держат в страхе весь Донецк и остальную часть оккупированного Донбасса.
Правду о "народной республике" озвучил сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Сепаратисты наконец признали то, о чем соцсети и украинские СМИ говорят последние почти 5 лет. "Полиция" и прочие "силовики" террористической "ДНР" не имеют ничего общего с правоохранением. Они не только не занимаются раскрытием преступлений, а еще и стоят за большинством из них.
Так, совсем недавно, 10 декабря, "МВДшники" средь бела дня на глазах у ошарашенных жителей Донецка в упор расстреляли гражданский автомобиль. Было видно, что находившийся в нем мужчина получил тяжелейшие раны. О его судьбе нет никакой информации, главари "ДНР" вообще делают вид, что ничего не произошло.
"Безнаказанность сотрудников полиции уже возведена в норму, не обращают внимания ни на общественный резонанс ни на тяжкость нарушенных норм", - пожаловались сепаратисты на обязательный атрибут "русского мира", уточнив, что очень часты истории с убийствами "силовиками" мирных граждан. Их и не пробуют расследовать и наказывать виновных.
Но не только убийствами промышляет "полиция" "ДНР", но еще и мародерством, грабежами, отжатием бизнеса, шантажом и прочими тяжкими но очень прибыльными преступлениями.
Примечательно, что, со слов "Донецкого Аборигена", Москву такой сценарий на оккупированных территориях устраивает. Именно поэтому никто и не снимает с должностей провинившихся "силовиков".
Теги: Донбасс, бизнес, полиция, МВД, ДНР, соцсети, мародеры, грабеж
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