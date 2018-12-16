В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь

16.12.2018 17:26

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке снова наблюдаются перебои со связью мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, связь исчезла в Ворошиловском районе. Также на отсутствие сигнала жалуются жители ул. Привокзальной.

«В Ворошиловском нет мтс, ни одного деления», — пишет дончанин.

«Нет на Привокзальном водафона», — добавил другой автор.

Пока что об отсутствии связи сообщают немногие местные жители. Некоторые дончане еще пишут о возможности дозвониться.