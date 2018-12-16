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В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь
16.12.2018 17:26
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке снова наблюдаются перебои со связью мобильного оператора Vodafone.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, связь исчезла в Ворошиловском районе. Также на отсутствие сигнала жалуются жители ул. Привокзальной.
«В Ворошиловском нет мтс, ни одного деления», — пишет дончанин.
«Нет на Привокзальном водафона», — добавил другой автор.
Пока что об отсутствии связи сообщают немногие местные жители. Некоторые дончане еще пишут о возможности дозвониться.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, мобильный оператор, МТС, Vodafone, мобильная связь
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