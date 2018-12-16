В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу

16.12.2018 07:56

Один из сепаратистов, который не только воевал против ВСУ, но еще и топтался по флагу Украины, умер некоторое время назад. Соцсети об этом узнали сравнительно недавно, когда новость распространили блогеры. Стало известно о том, что в зоне ООС пал боевик из "Л/ДНР" Алексей Бирюлин. Он в свое время "прославился" благодаря тому, что топтал флаг Украины. Эта информация была представлена офицером ВСУ Анатолием Штефаном, передает издание "Диалог.UA".

Отметим, что смерть сепаратиста случилась еще 6 декабря – почти 10 дней назад. Тем не менее узнали об этом только недавно, когда информация распространилась по соцсетям. Реакция пользователей была неоднозначна. "Бирюлин Алексей из Кировска (обстоятельства еще уточняются). Это плохая примета – топтаться по флагу Украины. Интересно то, что карма настигла сепаратиста именно на День ВСУ. Все будет, Украина. Победа будет нашей", - написал Анатолий Штефан.

Комментаторы, в свою очередь, разделили мнение офицера ВСУ. Они писали о том, что этот мужчина получил по заслугам. Некоторые даже оскорбляли сепаратиста. Однако другие же намекнули на то, что подобных людей даже не стоит оскорблять, уж тем более, когда они мертвые