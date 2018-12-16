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Архив - Донецкая область

В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ

16.12.2018 22:35
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В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ

В ОРДО был арестован член НВФ «ДНР» Николай Бубякин, «командир» Краматорского «ополчения».

Об этом сообщает Twitter блогер NecroMancer, передает donpress.com.

Бубякина арестовали якобы за «госизмену».

Его данные занесены в базу «Миротворца — там Бубякин значится, как один из организаторов «Антимайдана» в Краматорске и «командир» краматорского «ополчения».



Теги: Донбасс, Краматорск, арест, ДНР, ополчение, НВФ
 
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