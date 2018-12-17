Блокировал украинскую военную часть: В Бахмуте задержали экс-участника НВФ

17.12.2018 20:15

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) полицейские задержали 49-летнего экс-участника незаконного вооруженного формирования (НВФ), который в 2014 году «нес службу» на блокпосту, и препятствовал деятельности украинской воинской части. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего мужчину по подозрению в причастности к деятельности террористов. Установлено, что он осуществлял незаконную фильтрацию на блокпосту, расположенному вблизи Бахмута. Также подозреваемый участвовал в блокировании воинской части, чем способствовал российской агрессии и оккупации Донбасса», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, после освобождения города бывший участник НВФ скрывал свое криминальное прошлое. Наемник был уверен, что о его деятельности, кроме «собратьев», никому не известно, ведь во время оккупации в городе был «комендантский час» и баррикады НВФ в окрестностях почти никто не пересекал.

Как отмечается, было открыто уголовное производство по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование.

В полиции подчеркнули, что если бы задержанный самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сдался добровольно, то он, после определенной процедуры проверки на причастность к тяжким преступлениям, получил бы шанс на освобождение от уголовной ответственности.

Источник: https://dnews.dn.ua