Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»

17.12.2018 09:00

Оккупационные «власти ДНР» добрались до железнодорожных вагонов, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Ранее неоднократно сообщалось, что оккупационные власти «ДНР» и боевики пилят «на металл» всё, что подворачивается. Режутся и вывозятся металлоконструкции и оборудование предприятий. Теперь дошла очередь и до железнодорожных вагонов – их вывозят в РФ в качестве металлолома.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Про вагоны я как-то раньше писал. Сегодня переговорил со знакомыми с тех краев, говорят, больше сотни вывезли. Это с одной станции. Кое-где пришлось кусты и молодые деревья вырубывать, т к пути с 14 г местами позарастали»,

«Даже на металл, считайте сами, тара полувагона 22-24 т, в зависимости от модификации. Но вывоз потихоньку продолжается, остатки еще есть. Видимо теперь деньги в «правильные» карманы пошли»,

«Воровали, воруют и будут воровать. Иначе не умеют. Затем и пришли».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.