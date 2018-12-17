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Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе

17.12.2018 21:00
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Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе

На Донбассе до Нового года не стоит ожидать обострения боевых действий. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-главарь батальона НВФ «Восток» Александр Ходоковский.

Главарь НВФ прокомментировал сегодняшнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не намерена признавать ОРДЛО и призвал жителей «республики» не паниковать:

«До Нового года обострения не будет, — не раньше средины января. На все высказывания российских дипломатов реагируйте спокойно. Лавров молодец — можете забросать меня камнями, — он выполняет свою дипломатическую миссию. Хоть Западу и наплевать, потому что они действуют по украинской поговорке: „Хто всрався? Нэвистка!“, — но Россия до последнего тужится показать, что в предстоящем обострении она не виновата. Сильные потуги, слабые — не имеет значения, потому что все равно их нам не зачтут, но роль отыграть положено».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, обострение, ДНР, ЛНР, Ходаковский
 
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